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05:46, 1 декабря 2022Россия

Российские разведчики штурмовали позиции ВСУ на Угледарском направлении

Российские разведчики штурмуют позиции ВСУ под Угледаром с помощью беспилотников

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Российские разведчики на Угледарском направлении штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных агентством кадрах показан сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшихся украинских военных. Оператор БПЛА разведчиков сбрасывает боеприпас точно в окоп.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, позволяющие практически отвесно атаковать бронетехнику, в первую очередь танки, выцеливая слабозащищенные крыши башни или моторного отсека.

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Марина Совина
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