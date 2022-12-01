Российские разведчики штурмовали позиции ВСУ на Угледарском направлении

Российские разведчики штурмуют позиции ВСУ под Угледаром с помощью беспилотников

Российские разведчики на Угледарском направлении штурмуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе сбрасывая гранаты в окопы с помощью беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

На опубликованных агентством кадрах показан сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшихся украинских военных. Оператор БПЛА разведчиков сбрасывает боеприпас точно в окоп.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники, позволяющие практически отвесно атаковать бронетехнику, в первую очередь танки, выцеливая слабозащищенные крыши башни или моторного отсека.