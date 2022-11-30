Раскрыта характеристика применяемых Россией беспилотников на Украине

РИА Новости: Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники

Вооруженные силы России применяют на Украине пикирующие беспилотники. Об этом РИА Новости рассказал информированный источник.

Он пояснил, что такая характеристика позволяет барражирующим дронам практически отвесно атаковать бронетехнику, в первую очередь танки, выцеливая слабозащищенные крыши башни или моторного отсека. При этом режим пикирования предусмотрен программным обеспечением и не требует особой квалификации оператора.

Собеседник агентства уточнил, что говорит о беспилотниках, производимых компанией ZALA Aero.

20 ноября уничтожение российскими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции показали на видео. На представленном ролике, снятом камерой беспилотника, демонстрируется, как барражирующие боеприпасы батальона Донецкой народной республики «Каскад» падают на прижатую к стене знания технику противника.

«Ланцет» считается разработкой компании ZALA Aero концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель.