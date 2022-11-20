Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:07, 20 ноября 2022Наука и техника

Появилось видео с уничтожением дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники ВСУ

Уничтожение российскими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники ВСУ показали на видео
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Уничтожение российскими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции показали на видео. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На представленном ролике, снятом камерой беспилотника, демонстрируется, как барражирующие боеприпасы «Ланцет» батальона Донецкой народной республики «Каскад» уничтожают бронетехнику противника.

О применении «Ланцетов» на Украине стало известно в июле.

«Ланцет» считается разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Ранее в сети опубликовали видеокадры с тараном беспилотника другим квадрокоптером в ходе СВО на Украине.

Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
New York Times подтвердила вину Киева в убийстве российских военнопленных
В Госдуме захотели сделать 31 декабря выходным для россиян
Минстрой России предложил строить дома с площадками для беспилотников
Стало известно о выселении россиян из отеля в Европе из-за национальности
Число погибших при пожаре на цветочном складе в центре Москвы опять выросло
Россиянин умер после приема БАДов
Бритни Спирс поделилась видео в откровенном наряде и вновь смутила фанатов
В Грузии проведут экспертизу на предмет отравления Саакашвили
Немецкий банкир заявил об опасной зависимости Европы от зарубежных банков
Архитектор оценил важность единого стиля школьных зданий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.