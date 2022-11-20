Появилось видео с уничтожением дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники ВСУ

Уничтожение российскими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники ВСУ показали на видео

Уничтожение российскими дронами-камикадзе «Ланцет» бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе специальной военной операции показали на видео. Соответствующие кадры появились в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

На представленном ролике, снятом камерой беспилотника, демонстрируется, как барражирующие боеприпасы «Ланцет» батальона Донецкой народной республики «Каскад» уничтожают бронетехнику противника.

О применении «Ланцетов» на Украине стало известно в июле.

«Ланцет» считается разработкой компании ZALA AERO концерна «Калашников». Такое оружие может находиться в воздухе продолжительное время и самостоятельно выискивать цель. При ее обнаружении дрон пикирует и взрывается над ней.

Ранее в сети опубликовали видеокадры с тараном беспилотника другим квадрокоптером в ходе СВО на Украине.