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18:13, 14 ноября 2022Наука и техника

Таран беспилотника в ходе спецоперации показали на видео

Таран беспилотника другим квадрокоптером в ходе СВО показали на видео

Таран беспилотника другим квадрокоптером в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине показали на видео. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Видео, снятое камерой беспилотника, демонстрирует воздушный таран квадрокоптером. «На Украине разворачивается полноценная "война дронов". Еще один случай тарана БПЛА другим беспилотником», — говорится в сообщении.

В октябре командир группы обучения операторов беспилотных летательных аппаратов 9-го полка Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) с позывным Тарик рассказал, что для поражения дронов противника используют воздушный таран.

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В сентябре стало известно, что российский перспективный боевой робот «Маркер» сможет нести 16 дронов, которые могут применяться для тарана беспилотника-нарушителя.

В августе бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Юрий Балуевский сообщил, что коммерческие квадрокоптеры совершили революцию в ствольной и реактивной артиллерии.

Даниил Иринин
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