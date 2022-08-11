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Российский генерал рассказал о революции в артиллерии

Генерал Балуевский: китайские квадрокоптеры произвели революцию в артиллерии

Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Простые квадрокоптеры китайского производства совершили настоящую революцию в ствольной и реактивной артиллерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил России генерала армии Юрия Балуевского.

Агентство напомнило, что компанией «Алмаз-Антей» начато создание нового многофункционального беспилотника.

«Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня», — рассказал Балуевский в предисловии к книге книге «Чужие войны — новая парадигма».

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По его словам, квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны в принципе.

В августе американский журнал Popular Mechanics написал, что Национальная гвардия США провела в Филадельфии учения, в ходе которых отрабатывались действия после удара гиперзвукового оружия по городу. Состоявшиеся учения, «вдохновленные» российской спецоперацией на Украине.

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Иван Потапов
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