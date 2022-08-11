Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США описали сценарий «худшего дня Америки» из-за России

Popular Mechanics: в США провели учения, имитирующие удар российской гиперзвуковой ракеты

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

В первую неделю августа Национальная гвардия США провела в Филадельфии учения, в ходе которых отрабатывались действия после удара гиперзвукового оружия по городу. Состоявшиеся учения, вдохновленные российской спецоперацией на Украине, описал американский журнал Popular Mechanics.

Согласно сценарию мероприятия, в ходе удара был разрушен стадион «Линкольн Файненшел Филд» и пострадал состав с хлором. «Смоделированное крушение поезда еще больше усложнило сценарий, поскольку в поезде находился ядовитый газ. Военным и спасателям пришлось не только спасать мирных жителей, но и обеззараживать их от хлора», — пишет издание.

Всего в учениях приняли участие около 550 военных и гражданских. Роль мирных жителей, подвергшихся газовой атаке, играли манекены. Кроме Филадельфии, ракетные удары были «нанесены» по Нью-Йорку и Чикаго. «Мы говорим о худшем дне для Америки, — сказал ответственный за учения подполковник Брайан Хиггинс.

Материалы по теме:
Бей первым США нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
Бей первымСША нашли способ сдерживать Россию и Китай. За это им придется щедро заплатить
21 января 2019
Топор войны США начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
Топор войныСША начали гонку вооружений. Чем ответит Россия?
22 августа 2019
По-быстрому США спешно создают идеальную гиперзвуковую ракету и пытаются победить Россию
По-быстромуСША спешно создают идеальную гиперзвуковую ракету и пытаются победить Россию
9 августа 2019

Издание напоминает, что в настоящее время Россия располагает гиперзвуковыми ракетами «Циркон», «Кинжал» и «Авангард», однако считает маловероятным их использование против США.

В июле ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны России, сообщил, что гиперзвуковая ракета «Циркон» для надводных кораблей Военно-морского флота России может быть принята на вооружение уже в сентябре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
В США прокомментировали призыв Киева запретить выдачу виз россиянам
Жители одного из районов столицы поделились воспоминаниями о звездных соседях
В ДНР заявили о целенаправленной стрельбе ВСУ по пивзаводу в Донецке
В США описали сценарий «худшего дня Америки» из-за России
Россияне назвали свои главные бытовые страхи
СМИ назвали принятый в США «Законопроект о чипах» актом против Китая
«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА
В Швейцарии оценили возможность введения новых правил выдачи виз россиянам
В США указали на стремление к холодной войне с Китаем и Россией
Лишившейся российского газа Европе предрекли ухудшение кризиса из-за Норвегии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.