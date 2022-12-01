Россиянина осудили на 12 лет колонии за растление 12-летнего сына

В Краснодарском крае осудили на 12 лет 33-летнего отца, домогавшегося 12-летнего сына

В Краснодарском крае суд приговорил к 12 годам лишения свободы 33-летнего местного жителя за домогательства к 12-летнему сыну. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд запретил ему десять лет заниматься деятельностью с несовершеннолетними.

По данным ведомства, фигурант был разведен и жил в доме на улице Тургенева в городе Армавир. С бывшей женой у них был сын, который остался с матерью. 28 июля ребенок пришел в гости к пьяному отцу. Тогда он начал приставать к мальчику. Потерпевший рассказал обо всем матери, и она обратилась в полицию.