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11:40, 1 декабря 2022Россия

Российской семье выплатят миллион рублей за ожоги двухлетнего ребенка в детсаду

В Саратове детсад обязали выплатить компенсацию в 1 млн рублей семье за ожоги ребенка

Фото: Erika Fletcher / Unsplash

В Саратове руководителей частного детского сада обязали выплатить денежную компенсацию семье двухлетнего ребенка, который получил ожоги, находясь в дошкольном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Индивидуальный предприниматель должен российской семье пострадавшего ребенка 11 076 рублей за материальный ущерб, еще полмиллиона рублей за нанесение морального вреда несовершеннолетнему, а также 400 тысяч рублей за нанесение морального вреда взрослым.

Кроме того, частный детский сад должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. Воспитанник во время пребывания в частном детском саду получил серьезные ожоги. Представители дошкольного учреждения заявили, что он сам перекрыл холодную воду, в результате чего обварился кипятком. Из детского сада ребенка доставили в больницу с тяжелыми термическими ожогами тела, рук и ног.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области в детском саду «Родничок» трехлетней девочке ошпарили ноги. Сотрудники прокуратуры организовали проверку.

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Анна Щербакова
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