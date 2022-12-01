Российской семье выплатят миллион рублей за ожоги двухлетнего ребенка в детсаду

В Саратове детсад обязали выплатить компенсацию в 1 млн рублей семье за ожоги ребенка

В Саратове руководителей частного детского сада обязали выплатить денежную компенсацию семье двухлетнего ребенка, который получил ожоги, находясь в дошкольном учреждении. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Индивидуальный предприниматель должен российской семье пострадавшего ребенка 11 076 рублей за материальный ущерб, еще полмиллиона рублей за нанесение морального вреда несовершеннолетнему, а также 400 тысяч рублей за нанесение морального вреда взрослым.

Кроме того, частный детский сад должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. Воспитанник во время пребывания в частном детском саду получил серьезные ожоги. Представители дошкольного учреждения заявили, что он сам перекрыл холодную воду, в результате чего обварился кипятком. Из детского сада ребенка доставили в больницу с тяжелыми термическими ожогами тела, рук и ног.

Ранее сообщалось, что в Магаданской области в детском саду «Родничок» трехлетней девочке ошпарили ноги. Сотрудники прокуратуры организовали проверку.