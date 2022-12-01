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18:37, 1 декабря 2022Забота о себе

Врач раскритиковал популярное средство для ухода за кожей

Врач Леонид Доронин назвал популярные корейские маски для лица неэффективными

Фото: Kevin Laminto / Unsplash

Популярные корейские маски для лица «все в одном» являются не настолько полезным, как это заявляет производитель, заявил врач Леонид Доронин. В своем Telegram-канале он назвал косметическое средство неэффективным и объяснил, почему оно подходит не всем.

«Многие слышали про k-beauty, модное движение, основанное на корейских продуктах по уходу за кожей и косметике. Однако, по словам экспертов, одно из самых популярных средств ухода за кожей из этой сферы не выдерживает научной проверки», — рассказал Доронин.

Он пояснил, что система домашних масок известного бренда обещает сделать с лицом сразу все: осветлить, подтянуть, омолодить, сузить поры, выровнять тон кожи. По его словам, ингредиенты масок — это смесь пептидов и растительных экстрактов, обеспечивающих увлажнение кожи при условии долгого и постоянного использования средства.

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Однако не все микроэлементы в «чудо»-маске эффективны и полезны, настаивает врач, ссылаясь на коллег из Департамента дерматологии системы здравоохранения Университета Майами. Так, экстракт зеленого чая на самом деле является антиоксидантом, но экстракт листьев лотоса (главный компонент косметики) не настолько эффективен. А людям зрелого возраста и со стареющей кожей и вовсе противопоказано использование этого средства, отметил Доронин.

Представители бренда заявляют о способности косметического средства осветлять кожу и выравнивать ее тон, но в составе нет койевой кислоты или лакрицы — самых популярных микроэлементов для изменения тона кожи. «Увлажнение — еще куда ни шло, но вот остальное это популярное средство вряд ли умеет. Поэтому на любой такой продукт "все в одном" нужно смотреть с хорошей долей скептицизма», — подвел итог Доронин.

Ранее дерматолог Алена Романова назвала несложные способы справиться с шелушением кожи зимой. Она посоветовала использовать косметику с мочевиной.

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Вера Владзиевская
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