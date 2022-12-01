Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:35, 1 декабря 2022Моя страна

В парке аттракционов в Сочи откроется усадьба Деда Мороза

В тематическом парке развлечений «Сочи Парк» 24 декабря откроется усадьба Деда Мороза

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В первом в России тематическом парке развлечений «Сочи Парк» откроется усадьба Деда Мороза. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Так, с 24 декабря по 8 января жители и гости курортного города смогут не только встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой в их усадьбе, но и принять участие в мастер-классах по росписи елочных игрушек. Кроме того, посетители смогут увидеть в период зимних каникул шоу трубачей, новогодний парад, активности в резиденции Бабы Яги, шоу-программу на главной сцене, а также тематические уличные перформансы.

Материалы по теме:
«Фотографии часто расходятся с реальностью» Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
«Фотографии часто расходятся с реальностью»Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
7 июля 2020
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня 2020

С 24 декабря по 3 января на новогодних елках в детском развлекательном центре «Страна Медведия» будут проходить сказочные представления, традиционные новогодние песни, хороводы и снежная дискотека. 31 декабря празднование Нового года продлится в «Сочи Парке» до 02:00.

«Выступления балета, кавер-группы и шоу трубачей, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и призы, полеты на аттракционах — этими событиями запомнится главная ночь года, — рассказали в пресс-службе парка. — В 00:00 аттракцион "Колесо времени" засияет новогодней анимацией из 10 тысяч светодиодных огней».

Ранее сообщалось, что в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» запустили бесплатные обзорные экскурсии. Прогулка длится 45 минут, ее проводят профессиональные гиды Музея археологии. В ходе экскурсии всех желающих познакомят с историей региона, природой и уникальным географическим положением курорта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В НАТО призвали избегать допущенной при сотрудничестве с Россией ошибки
Глава Евросовета рассказал о заявлении Си Цзиньпина о поставках оружия России
Врач назвала безопасную дозу майонеза в день
Российские сенаторы предложили запретить латиницу в рекламе
Московский пенсионер попытался спасти своего щенка и утонул в ледяной воде
VK представила новую умную колонку
Девочка проглотила игрушечный шарик, едва не умерла и перенесла пять операций
Закрытие магазина H&M в центре Москвы сняли на видео
Появились подробности о смерти трехлетнего россиянина в огне взорвавшейся машины
Синоптик Тишковец дал прогноз на «мягкотелые» январь и февраль
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.