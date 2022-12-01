В парке аттракционов в Сочи откроется усадьба Деда Мороза

В тематическом парке развлечений «Сочи Парк» 24 декабря откроется усадьба Деда Мороза

В первом в России тематическом парке развлечений «Сочи Парк» откроется усадьба Деда Мороза. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Так, с 24 декабря по 8 января жители и гости курортного города смогут не только встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой в их усадьбе, но и принять участие в мастер-классах по росписи елочных игрушек. Кроме того, посетители смогут увидеть в период зимних каникул шоу трубачей, новогодний парад, активности в резиденции Бабы Яги, шоу-программу на главной сцене, а также тематические уличные перформансы.

С 24 декабря по 3 января на новогодних елках в детском развлекательном центре «Страна Медведия» будут проходить сказочные представления, традиционные новогодние песни, хороводы и снежная дискотека. 31 декабря празднование Нового года продлится в «Сочи Парке» до 02:00.

«Выступления балета, кавер-группы и шоу трубачей, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, конкурсы и призы, полеты на аттракционах — этими событиями запомнится главная ночь года, — рассказали в пресс-службе парка. — В 00:00 аттракцион "Колесо времени" засияет новогодней анимацией из 10 тысяч светодиодных огней».

Ранее сообщалось, что в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» запустили бесплатные обзорные экскурсии. Прогулка длится 45 минут, ее проводят профессиональные гиды Музея археологии. В ходе экскурсии всех желающих познакомят с историей региона, природой и уникальным географическим положением курорта.