На курорте «Роза Хутор» запустили бесплатные экскурсии

В Сочи на курорте «Роза Хутор» запустили бесплатные 45-минутные обзорные экскурсии

В Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор» запустили бесплатные обзорные экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

«Бесплатные обзорные экскурсии проходят регулярно при условии хорошей погоды. Стартуют прогулки от Музея Археологии в 11.00, регистрация не требуется, достаточно подойти к месту сбора. Однако, советуем уточнить о наличии экскурсии в конкретный день», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прогулка длится 45 минут, ее проводят профессиональные гиды Музея Археологии. В ходе экскурсии всех желающих познакомят с историей региона, природой и уникальным географическим положением курорта. Также туристам расскажут о культуре и традициях народов, живших ранее в долине реки Мзымты, исток которой находится на высоте 2980 метров над уровнем моря.

Отмечается, что продолжить знакомство с историей региона можно в Музее Археологии, экспонаты которого рассказывают о наследии края c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени. В экспозиции музея представлены находки, сделанные во время строительства объектов к Олимпийским играм-2014.

Ранее сообщалось, что горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Сочи запланировал старт зимнего сезона 2022-2023 годов на 23 декабря, однако точная дата будет зависеть от состояния снежного покрова.