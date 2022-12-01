Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:33, 1 декабря 2022Бывший СССР

В ЛНР предупредили о желании Зеленского разделаться с соратниками

Мирошник заявил, что, разделавшись с оппозицией, Зеленский возьмется за соратников

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник предупредил в беседе с ТАСС, что поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о лишении мандатов в парламенте депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) продолжает диктатуру в стране, и, разобравшись с оппозицией, он может взяться за собственных однопартийцев.

По его словам, действия Зеленского являются продолжением зачистки всего политического поля Украины. «Сдерживает его только согласование с кураторами, которые пытаются оценить, не будет ли это слишком для безумного комика, потерявшего берега», — отметил экс-посол.

Он считает, что после потери мандатов депутаты могут подвергнуться и уголовному преследованию.

18 ноября петиция с призывом лишить мандата депутатов запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) набрала 25 тысяч голосов и была направлена на рассмотрение президента. Автором документа является депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко от партии «Европейская солидарность».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США
В России заявили о балансировании НАТО на тонкой грани
Подсчитаны траты на торжественный ужин Байдена и Макрона
Сборная Японии победила Испанию на ЧМ-2022
Минобороны Италии опровергло данные о подготовке в стране украинских солдат
Госдеп согласовал продажу Финляндии ракет для ПЗРК Stinger
В «Зените» оценили отстранение футболистов на шесть матчей за массовую драку
В ЛНР предупредили о желании Зеленского разделаться с соратниками
Жительница Донецка рассказала о спасении от обстрела
В офисе Зеленского назвали число погибших с начала военной спецоперации солдат
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.