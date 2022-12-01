В ЛНР предупредили о желании Зеленского разделаться с соратниками

Мирошник заявил, что, разделавшись с оппозицией, Зеленский возьмется за соратников

Бывший посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник предупредил в беседе с ТАСС, что поручение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о лишении мандатов в парламенте депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) продолжает диктатуру в стране, и, разобравшись с оппозицией, он может взяться за собственных однопартийцев.

По его словам, действия Зеленского являются продолжением зачистки всего политического поля Украины. «Сдерживает его только согласование с кураторами, которые пытаются оценить, не будет ли это слишком для безумного комика, потерявшего берега», — отметил экс-посол.

Он считает, что после потери мандатов депутаты могут подвергнуться и уголовному преследованию.

18 ноября петиция с призывом лишить мандата депутатов запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) набрала 25 тысяч голосов и была направлена на рассмотрение президента. Автором документа является депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко от партии «Европейская солидарность».