Сотрудница колонии нашла замерзающую россиянку и на себе вынесла ее из леса

На Урале сотрудница колонии вынесла из леса замерзающую женщину и спасла ее от обморожения

На Урале младший инспектор 1-й категории отдела охраны ИК-24 Елена Яковлева спасла от обморожения и гибели женщину. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

По данным ведомства, ранним утром 30 ноября сотрудница тавдинской колонии шла на работу и услышала крики из леса, прилегающего к железной дороге поселка Азанка. Тогда женщина позвонила мужу и начала искать кричавшую в лесу. Несмотря на трудности с освещением и кустарники, которые мешали идти вперед, прапорщик внутренней службы не прекращала поиск.

В итоге она обнаружила между деревьями замерзающую женщину, которая даже не могла двигаться. Сотрудница ФСИН предположила, что россиянка заблудилась и получила повреждения. Тогда младший инспектор еще раз позвонила мужу, объяснила, где они находятся и попросила его приехать на помощь. Супруги вдвоем вынесли пострадавшую к железной дороге и вызвали скорую. Россиянке оказали медицинскую помощь, и вскоре родственники забрали ее в Ирбит.

Яковлева в колонии выполняет обязанности помощника начальника караула отдела охраны. «В своей повседневной работе отвечает за исправное несение службы сотрудниками, состояние дисциплины, поддержание внутреннего порядка в караульном помещении», — добавили в ведомстве.

Ранее два матроса Береговой охраны Тринидада и Тобаго в свой выходной спасли туриста, который получил серьезную травму запястья и истекал кровью в лесу.

