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Матросы в свой выходной спасли получившего серьезную травму в лесу туриста

Сотрудники береговой охраны эвакуировали из леса получившего травму туриста

Фото: TTCG

Два матроса Береговой охраны Тринидада и Тобаго в свой выходной спасли туриста, который получил серьезную травму запястья и истекал кровью в лесу. Об этом сообщает Loop News.

Сотрудникам береговой охраны Тринидада и Тобаго пришло сообщение о пострадавшем, получившем серьезную травму в лесу на северном побережье. Один из членов туристической группы серьезно повредил запястье во время экскурсии и истекал кровью. Пострадавшего невозможно было транспортировать.

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Участники похода по мобильному телефону уведомили о случившемся экстренные службы. Медик по телефону рассказал туристам, что им необходимо делать, чтобы стабилизировать состояние раненого. Стало очевидно, что скорая помощь не сможет оперативно добраться до группы по труднодоступной местности. Береговая охрана связалась с двумя жившими недалеко от места происшествия сотрудниками, у которых в этот день был выходной.

Матросы собрались и на гражданской пироге добрались до места, откуда благополучно вывезли пострадавшего. Они передали туриста сотрудникам скорой помощи. Оставшаяся часть группы сумела выбраться самостоятельно.

Ранее сообщалось, что спасатели дважды за два дня эвакуировали туриста с одной и той же горной тропы вблизи американского города Флагстафф, штат Ариозна. Мужчина получил травму при падении, когда повторно пытался покорить Хампфрис-Пик.

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Алиса Дмитриева
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