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21:53, 1 декабря 2022Россия

В ОБСЕ объяснили необходимость проведения военной спецоперации на Украине

Постпред РФ Лукашевич: СВО началась, поскольку ОБСЕ не остановила кровопролитие в Донбассе
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Александр Лукашевич

Александр Лукашевич. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич объяснил необходимость проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. По его словам, среди прочих причин это была вынужденная мера, поскольку ОБСЕ не удалось добиться прекращения кровопролития в Донбассе, сообщает ТАСС.

«Начало специальной военной операции стало вынужденным ответом России на умышленное моделирование киевским режимом и его иностранными спонсорами угроз безопасности для русских и украинцев по обе стороны российско-украинской границы», — заявил дипломат, добавив, что ОБСЕ не смогла сыграть достаточную роль для того, чтобы остановить гибель мирных жителей в Донбассе.

Он пояснил, что Запад не желает мирного разрешения конфликта и намеренно идет на конфронтацию с Россией, пренебрегая инструментами дипломатии.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и «нелегитимности» участия России в организации.

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Марина Совина
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