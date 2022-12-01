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21:17, 1 декабря 2022Бывший СССР

Постановление с призывом исключить Россию из ООН приняли на Украине

Верховная Рада Украины приняла постановление с призывом исключить Россию из ООН

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Верховная Рада Украины поддержала постановление о призыве к реформированию ООН и «нелегитимности» участия России в организации. Об этом рассказал украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты обсудили этот вопрос и приняли документ в четверг, 1 декабря. «Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания России в ней», — уточнил Железняк.

Ранее в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об обращении в Генассамблею ООН, в котором содержится просьба об исключении России из состава членов организации.

При этом постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН, несмотря то что Запад будет предпринимать все усилия для изоляции страны.

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Марина Совина
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