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В США заявили о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН

Постпред США в ООН Томас-Гринфилд заявила о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд оценила вероятность исключения России из Совета безопасности ООН. Об этом она высказалась в интервью телеканалу MSNBC.

Дипломат заявила о невозможности исключить Россию из Совбеза ООН несмотря то, что Запад будет предпринимать все усилия для изоляции страны.

«Совет Безопасности — это результат создания ООН после Второй мировой войны. Россия является членом Совета Безопасности. Это факт. Изменить его мы не можем, но мы, безусловно, можем изолировать их в Совете Безопасности. Мы можем сделать их присутствие в этом органе очень некомфортным. И мы это даже уже сделали», — заявила постпред США.

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Томас-Гринфилд добавила, что США вместе с партнерами работают над исключением России из Совета ООН по правам человека.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить из состава Россию. По его мнению, ООН не способна реагировать на российскую спецоперацию на Украине.

5 апреля стало известно, что Линда Томас-Гринфилд намерена добиваться приостановки членства России в СПЧ ООН по поручению президента Джо Байдена. Согласно сведениям Белого дома, американский лидер «считает, что это нелепо для России — быть членом СПЧ».

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Марина Совина
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