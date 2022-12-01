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15:14, 1 декабря 2022Культура

Умер актер из сериала «Эпидемия» Тимофей Спивак

В возрасте 75 лет умер актер из сериала «Эпидемия» Тимофей Спивак

Фото: Актёрское агентство Надежды Шпак

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Тимофей Спивак. Об этом сообщает РИА Новости.

Смерть артиста подтвердила его дочь Марьяна в социальных сетях. «Папа. 13.11.1947 — 30.11.2022», — написала она.

Актер скончался в возрасте 75 лет. Причина его смерти не уточняется.

Спивак родился в 1947 году в Херсоне. Учился в музыкальной школе, позднее поступил в ГИТИС. Выступал в Красноярском театре музыкальной комедии, Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского. Работал художественным руководителем Театра-студии «Актеры кино и театра», преподавал в Институте современного искусства и Московском архитектурно-строительном институте. Среди проектов с участием артиста — «Прощание славянки», «Особо опасные...», «Пыль под солнцем», «Фитиль», «Эпидемия» и другие. Его дочь актриса Марьяна Спивак известна по фильмам «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, «Цой» Алексея Учителя и другим работам.

Ранее сообщалось о смерти солистки группы Fleetwood Mac.

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Дениза Мацаева
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