В возрасте 75 лет умер актер из сериала «Эпидемия» Тимофей Спивак

Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Тимофей Спивак. Об этом сообщает РИА Новости.

Смерть артиста подтвердила его дочь Марьяна в социальных сетях. «Папа. 13.11.1947 — 30.11.2022», — написала она.

Актер скончался в возрасте 75 лет. Причина его смерти не уточняется.

Спивак родился в 1947 году в Херсоне. Учился в музыкальной школе, позднее поступил в ГИТИС. Выступал в Красноярском театре музыкальной комедии, Майкопском драматическом театре, Московском драматическом театре имени Станиславского. Работал художественным руководителем Театра-студии «Актеры кино и театра», преподавал в Институте современного искусства и Московском архитектурно-строительном институте. Среди проектов с участием артиста — «Прощание славянки», «Особо опасные...», «Пыль под солнцем», «Фитиль», «Эпидемия» и другие. Его дочь актриса Марьяна Спивак известна по фильмам «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева, «Цой» Алексея Учителя и другим работам.

Ранее сообщалось о смерти солистки группы Fleetwood Mac.

