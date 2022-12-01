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07:30, 1 декабря 2022Путешествия

Россиянка сравнила санатории Турции и России и выбрала лучшее место для лечения

Туристка из России прошла лечение в санатории Турции и осталась в восторге

Фото: Shutterstock

Российская туристка, побывавшая в санаториях России и Турции, сравнила и выбрала лучшее место для лечения. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

«Много слышала про термальные источники Турции, но впервые удалось посетить их только в этом году. У меня проблема с суставами. Лечение проходила в нашей клинике, а на реабилитацию решила для пробы поехать в Турцию: хотелось более мягкого климата, да и санаторий в КМВ (Кавказских Минеральных Водах — прим. «Ленты.ру»), где я стараюсь бывать каждый год, оказался забит под завязку», — рассказала читательница портала.

Россиянка призналась, что осталась в восторге от путешествия и, если бы позволяли финансы, прошла бы в Турции и курс лечения. Поездка с программой реабилитации на десять дней обошлась россиянке в 98 тысяч рублей. В сумму входил перелет, трансфер, экскурсии и проживание в четырехзвездочном отеле Gonluferah Thermal с завтраками.

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«Номера просторные, есть все необходимое, с нашими санаториями не сравнить (сервиса у нас никакого). А за такие деньги и вовсе ничего не забронировать у нас — ни на Кавказе, ни в Сочи, ни даже в Калининградской области. Питание — шведский стол. Есть диетическое, есть и самое обыкновенное, — отметила туристка. — В отеле есть русскоязычный персонал, никакого языкового барьера или сложностей».

Еще одним плюсом путешествия соотечественница назвала обширную экскурсионную программу. Отправиться можно в Стамбул, Памуккале или в Каппадокию. Зимой отдыхающих возят на горнолыжный курорт Улудаг, расположенный недалеко от Бурсы.

Кроме того, в отличие от России, во многие туристические места есть доступ для людей с ограниченными возможностями. «Это огромный плюс, на наших курортах инфраструктура для инвалидов и пожилых оставляет желать лучшего. А тут у таких людей полная свобода передвижения!» — добавила она.

Ранее российская тревел-блогерша Саша Коновалова предупредила отечественных туристов о наиболее распространенных схемах мошенничества в Турции. Так, мошенники создают фейковые страницы в социальных сетях и предлагают россиянам обналичить деньги с неработающих в республике карт «Мир».

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Валентина Процкова
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