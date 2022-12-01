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20:19, 1 декабря 2022Ценности

В сети удивились появлению пресса на выпуклом животе девушки за считаные секунды

В сети удивились появлению пресса на выпуклом животе студентки Эмбер за считаные секунды

Кадр: @amber__lustt

Студентка-стоматолог Эмбер (фамилия неизвестна) с никнеймом @amber__lustt удивила пользователей сети появлением пресса на выпуклом животе за считаные секунды. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в голубом облегающем костюме из укороченного лонгслива и легинсов. В начале видео она показала, что у нее выпирающий, округлый живот. Затем юзерша сделала вид, словно протыкает его пальцем, как иглой, и продемонстрировала плоскую поверхность с рельефными мышцами.

Зрители высказали мнение насчет трансформации блогерши в комментариях под роликом. «Магия», «Это за гранью крутости», «Не могу перестать смотреть. Превосходно. Услада для глаз», — написали они.

В октябре фитнес-блогерша Лиз, известная в соцсетях под никнеймом Liz Bites Back, раскрыла причину вздутия живота после тренировки и показала личные фото до и после занятия в тренажерном зале.

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Алина Гостева
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