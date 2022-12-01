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15:53, 1 декабря 2022Мир

Опрос раскрыл главные страхи американцев

Fox News: почти 70 процентов американцев обеспокоены угрозой ядерной войны

Фото: Manuel Del Moral / Unsplash

Согласно опросу, все больше американцев обеспокоены угрозой ядерной войны, конфликтами стран из-за энергоресурсов и цифровой слежкой. Об этом сообщает Fox News.

Результаты исследования Рейгановского форума национальной обороны (RNDF) раскрыли страх граждан перед рядом угроз, которые могут привести к экономическим трудностям или неравенству. В опросе приняли участие 2538 взрослых американцев

Так 69 процентов опрошенных заявили, что они «чрезвычайно» или «в некоторой степени» обеспокоены угрозой ядерной войны в ближайшие пять лет. Это число на восемь процентных пунктов выше, чем в том же опросе, опубликованном в ноябре 2021 года.

Возможность ядерной войны и террористические атаки беспокоят американцев по мере роста напряженности между США и Китаем, а также другими странами, такими как Россия, которые в настоящее время вовлечены в военный конфликт.

Также 81 процент респондентов тревожатся по поводу возможных войн из-за энергоресурсов, 80 процентов участников исследования заявили о своем беспокойстве по поводу использования технологий наблюдения, нарушающих права человека.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения президента США Джо Байдена вырос за неделю на несколько пунктов. Уточняется, что рейтинг политика повысился с 37 до 40 процентов благодаря возросшей поддержке со стороны Демократической партии. Тем не менее опрос показывает, что показатели Байдена все еще находятся на самом низком уровне за все время его президентства.

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Анжелика Бережная
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