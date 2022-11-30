Рейтинг одобрения Байдена вырос за неделю

Reuters: рейтинг одобрения президента США Байдена вырос до 40% благодаря демократам

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена вырос за неделю на несколько пунктов. Об этом говорится в опросе Ipsos, передает Reuters.

Уточняется, что рейтинг политика повысился с 37 до 40 процентов благодаря возросшей поддержке со стороны Демократической партии. Тем не менее опрос показывает, что показатели Байдена все еще находятся на самом низком уровне за все время его президентства.

Согласно данным опроса, 78 процентов демократов заявили, что одобряют работу президента в Белом доме, по сравнению с 73 процентами в предыдущем опросе. При этом поддержка лидера страны среди республиканцев осталась на уровне 9 процентов.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн на английском языке на территории США, он собрал ответы 1005 совершеннолетних граждан, включая 453 демократов и 365 республиканцев.

Накануне промежуточных выборов в Конгресс США рейтинг Байдена снизился до 39 процентов. По мнению американцев, прошедших опрос Ipsos, основной проблемой в стране стало положение экономики.