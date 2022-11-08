Рейтинг Байдена упал накануне выборов
Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом говорят результаты опроса Reuters-Ipsos.
Опрос показал, что рейтинг действующего лидера страны снизился до 39 процентов. Уточняется, что показатель опустился на один пункт по сравнению с итогом опроса середины октября.
Отмечается, что треть респондентов назвали экономику самой большой проблемой страны. При этом каждый десятый выбрал преступность, а каждый пятнадцатый — право на аборт.
Несмотря на то, что Демократическая партия пытается подчеркивать важность права на аборт и угрозы демократии, избиратели все равно считают экономику наиболее важной темой, в том числе из-за высокой инфляции в стране.
Ранее стала известна главная угроза президентству Байдена. Газета The Washington Post отметила, что если экс-лидер страны Дональд Трамп примет участие в избирательной кампании, то это станет поводом для реванша двух политиков.