Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:50, 8 ноября 2022Мир

Рейтинг Байдена упал накануне выборов

Reuters-Ipsos: рейтинг одобрения президента США Байдена упал до 39% накануне выборов

Фото: Leah Millis / Reuters

Рейтинг одобрения президента США Джо Байдена упал накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом говорят результаты опроса Reuters-Ipsos.

Опрос показал, что рейтинг действующего лидера страны снизился до 39 процентов. Уточняется, что показатель опустился на один пункт по сравнению с итогом опроса середины октября.

Отмечается, что треть респондентов назвали экономику самой большой проблемой страны. При этом каждый десятый выбрал преступность, а каждый пятнадцатый — право на аборт.

Несмотря на то, что Демократическая партия пытается подчеркивать важность права на аборт и угрозы демократии, избиратели все равно считают экономику наиболее важной темой, в том числе из-за высокой инфляции в стране.

Ранее стала известна главная угроза президентству Байдена. Газета The Washington Post отметила, что если экс-лидер страны Дональд Трамп примет участие в избирательной кампании, то это станет поводом для реванша двух политиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Заикина
Обсудить
Последние новости
Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году
Джулия Фокс появилась на публике в открывающем нижнее белье платье
Путин порассуждал о скорости роста зарплат
Китай впервые показал новейшую гиперзвуковую авиационную ракету
Бывшего подполковника полиции осудили на 4,5 года колонии за взятки
Трамп обозвал Пелоси животным
Россиянин сделал ремонт и разозлил соседей
Раскрыта личность погибшего при крушении Ми-2 в Костромской области
Рейтинг Байдена упал накануне выборов
Сунак не смог ответить на вопрос о встрече с Путиным на G20
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.