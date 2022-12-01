Ведущий известного британского шоу о выживании встретился с Зеленским

Ведущий шоу «Выжить любой ценой» Гриллс встретился с президентом Украины Зеленским в Киеве

Ведущий известного британского шоу «Выжить любой ценой» Беар Гриллс встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце своего визита в страну. Об этом ведущий сообщил в Twitter.

«На этой неделе мне выпала честь отправиться в столицу Украины и провести время с президентом Зеленским. Для меня это был опыт, не похожий ни на какой другой. На Украине наступила зима, [украинская] инфраструктура находится под угрозой, поэтому жизнь миллионов людей становится ежедневной борьбой за выживание», — говорится в его сообщении в соцсети.

Также Гриллс заявил, что намерен снять специальный выпуск своей программы, в которой он хотел бы рассказать про украинцев. «Благодаря этой поездке мир увидит ту сторону президента Зеленского, которую никогда раньше не показывали», — анонсировал ведущий.

О приезде Гриллса на Украину стало известно 30 ноября. Телеведущего-путешественника заметили на одной из украинских АЗС. О целях и планах его поездки не сообщалось.