На Украину приехал ведущий известного британского шоу о выживании

СМИ: на Украину приехал ведущий британского шоу «Выжить любой ценой» Беар Гриллс

На Украину приехал ведущий известного британского шоу «Выжить любой ценой» Беар Гриллс. Об этом со ссылкой на украинские Telegram-каналы сообщает портал Obozrevatel.

Отмечается, что телеведущего-путешественника заметили на одной из украинских АЗС. С какой целью он приехал в республику, в настоящий момент не утоняется.

Ранее сообщалось, что на Украину приезжал американский актер Шон Пенн. Посетив Киев, он встретился с президентом страны Владимиром Зеленским и передал ему свою статуэтку премии «Оскар». В свою очередь, украинский лидер вручил актеру орден «За заслуги» третьей степени и поблагодарил его за поддержку.