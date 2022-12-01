США заявили о готовности выделить Тайваню 10 миллиардов долларов

Bloomberg: США готовы выделить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд до 2027 года

Власти США заявили о готовности выделить Тайваню военную помощь в размере 10 миллиардов долларов в течение 5 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника, средства планируется использовать с целью укрепления обороноспособности Тайваня на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Госдепартамент сможет предоставлять Тайваню до 2 миллиардов долларов ежегодно в качестве иностранной военной безвозмездной помощи до 2027 года.

Ранее американские власти выразили обеспокоенность нехваткой оружия для Тайваня из-за масштабных поставок вооружения Украине. По информации Wall Street Journal, правительство США и представители конгресса боятся сложностей в выполнении плана по поставкам оружия Тайваню объемом в 19 миллиардов долларов на фоне обострения отношений с Китаем.