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06:41, 1 декабря 2022Мир

США заявили о готовности выделить Тайваню 10 миллиардов долларов

Bloomberg: США готовы выделить Тайваню военную помощь в размере $10 млрд до 2027 года

Фото: Stephen Lam / Reuters

Власти США заявили о готовности выделить Тайваню военную помощь в размере 10 миллиардов долларов в течение 5 лет. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации источника, средства планируется использовать с целью укрепления обороноспособности Тайваня на фоне растущей угрозы со стороны Китая.

Госдепартамент сможет предоставлять Тайваню до 2 миллиардов долларов ежегодно в качестве иностранной военной безвозмездной помощи до 2027 года.

Ранее американские власти выразили обеспокоенность нехваткой оружия для Тайваня из-за масштабных поставок вооружения Украине. По информации Wall Street Journal, правительство США и представители конгресса боятся сложностей в выполнении плана по поставкам оружия Тайваню объемом в 19 миллиардов долларов на фоне обострения отношений с Китаем.

Марина Совина
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