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16:23, 1 декабря 2022Среда обитания

Москвичи бросились арендовать жилье в популярной курортной стране

Спрос на аренду жилья в Таиланде среди москвичей вырос почти в 1,5 раза

Фото: Florian Wehde / Unsplash

В октябре 2022 года спрос на съемное жилье в Таиланде со стороны москвичей вырос практически в 1,5 раза относительно сентября того же года. О том, что жители столицы бросились арендовать жилье в популярной курортной стране, «Ленте.ру» сообщили специалисты портала Thailand-Real.Estate.

В десятом месяце этого года спрос на съем жилья в Таиланде среди москвичей увеличился на 46,5 процента по сравнению с девятым месяцем. Эксперты отметили, что количество обращений россиян, связанных с арендой недвижимости в зарубежной стране, растет три месяца подряд.

Кроме того, число запросов со стороны москвичей в октябре 2022-го оказалось на 496,2 процента выше, чем в аналогичный период 2021-го. Наконец, за десять месяцев текущего года показатель на 160,72 процента превзошел параметр, полученный по итогам десяти месяцев 2021 года.

В ноябре аналитики портала Thailand-Real.Estate пришли к выводу, что интересоваться арендой жилья в Таиланде стали чаще по всей России. По их данным, в октябре 2022 года спрос со стороны россиян на аренду недвижимости в курортной стране вырос на 44,4 процента относительно сентября.

Полина Кислицына
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