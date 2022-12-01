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12:03, 1 декабря 2022Ценности

Врач раскрыла опасные последствия популярной в соцсетях маски для лица из крови

Косметолог Блэр Хейс заявила, что маски из менструальной крови приводят к инфекции

Кадр: @teawithmd

Сертифицированный косметолог Блэр Хейс раскрыла опасные последствия популярной в соцсетях маски для лица из крови. Соответствующий материал появился на сайте издания E! News.

Речь идет о популярном на платформе TikTok тренде, в котором блогерши используют в уходе менструальную кровь. Отмечается, что в размещенных под хештегами #periodfacemask и #menstruationmasking роликах девушки берут некоторое количество выделений из менструальной чаши и размазывают их по лицу. По словам юзерш, данный способ помогает очистить кожу от грязи и бактерий, а также придать ей сияние.

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Однако Хейс предупредила читательниц издания о том, что менструальные выделения, взятые подобным методом, небезопасны. «Сбор крови не является стерильным. Она заражена микробами, такими как бактерии, дрожжами и даже вирусами, которые живут в матке и влагалище, — заявила доктор. Когда вы размазываете свои менструальные выделения по лицу, вы также переносите с ними эти микробы, которые могут привести к неприятной инфекции, особенно если на коже есть царапины или раздражения».

Кроме того, специалист отметила, что подобные маски также бесполезно применять в своей бьюти-рутине. «Кровь не может проникнуть в слои кожного покрова из-за барьера. Для этого нужен какой-нибудь способ доставки, чтобы преодолеть его. Обычно для этого используются лазеры и микроиглы, а перед их введением в кожу кровь помещается в центрифугу с целью извлечь из нее тромбоциты», — заключила эксперт.

В ноябре стилист онлайн-магазина Milk + Blush Николь Петти раскрыла опасность популярного способа укладки волос в TikTok. Специалист рассказала, что в соцсети популярность набирают видеоролики, в которых блогеры распыляют лак на пряди и непосредственно на пластины утюжка. При этом Петти уточнила, что в описании к этим видео говорится, что данный лайфхак поддерживает объем волос на протяжении долгого времени.

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Мария Винар
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