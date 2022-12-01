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19:52, 1 декабря 2022Среда обитания

Определены самые популярные у россиян страны для покупки жилья

Самыми популярными странами для покупки жилья у россиян оказались Турция, ОАЭ и Кипр

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Турция возглавила список самых популярных стран для покупки жилья у россиян по итогам десяти месяцев 2022 года. На курортную страну пришлась почти треть — 31 процент — от общего числа запросов граждан России, связанных с покупкой недвижимости за рубежом. Об этом «Ленте.ру» сообщили аналитики компании NF Group.

По данным экспертов, доля спроса на жилье в двух других странах, вошедших в тройку лидеров, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Кипре, составила 22 процента и 14 процентов соответственно. В десятку популярных стран среди россиян специалисты также определили Португалию, Грецию, Мальту, Страны Карибского бассейна, Испанию, Великобританию и Гренаду. Для каждого из этих государств доля спроса со стороны граждан России варьировалась в диапазоне от трех до восьми процентов.

Кроме того, специалисты отметили, что за период с января по октябрь текущего года 64 процента потенциальных покупателей собирались приобрести жилье за границей для того, чтобы получить вид на жительство или гражданство, а остальные 36 процентов — для собственного проживания или инвестиции.

По словам руководителя проектов департамента зарубежной недвижимости NF Group Анны Лариной, Турция стала лидером по популярности у россиян из-за ряда факторов, таких как возможность получить гражданство страны при инвестиции в недвижимость от 400 тысяч долларов, а также визу Е-2, позволяющую быстрее всего эмигрировать в США. Кроме того, еще одной причиной ажиотажного спроса на турецкую недвижимость, по ее мнению, служит востребованность государства среди туристов и иностранных клиентов, желающих снять или купить там недвижимость, благодаря чему она всегда будет пользоваться спросом и расти в цене.

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ОАЭ, в свою очередь, вызывает интерес у россиян из-за выгодных условий для бизнеса и переезда. Инвестируя в недвижимость страны, иностранные граждане могут получить аналог ВНЖ — Emirates ID. Кроме того, для покупателей из России доступен перевод средств прямо из страны, а застройщики готовы предоставлять им качественные объекты с беспроцентной рассрочкой, которые впоследствии можно будет выгодно продать благодаря постоянному росту цен на жилье в государстве. Эксперты добавили, что более 70 процентов клиентов рассматривают возможность приобретения двух и более лотов в ОАЭ из-за их высокого инвестиционного потенциала.

Третья по популярности страна для покупки недвижимости, Кипр, продолжает принимать заявления от россиян на получение вида на жительство в случае приобретения жилья на сумму от 300 тысяч евро. Эксперты отметили, что получить гражданство там можно, фактически прожив на острове пять лет.

В ноябре россияне сохранили звание главных иностранных покупателей жилья в Турции, обогнав Иран и Ирак. По итогам октября 2022-го они приобрели там 2023 объекта, сообщается в отчете Института статистики страны.

Полина Кислицына
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