Россиянина отправили в колонию на 25 лет за жестокое убийство двух девочек

В Тыве мужчина получил 25 лет за убийство двух девочек, которые мешали ему смотреть ТВ

Верховный суд Республики Тыва приговорил к 25 годам лишения свободы 24-летнего местного жителя за убийство двух девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканской прокуратуры Игорь Оюн.

Мужчина признан виновным в особо жестоком убийстве малолетних, находившихся в беспомощном состоянии. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима.

Суд установил, что ночью 30 октября 2021 года в Кызыле девочки 9 и 14 лет шумно вели себя в квартире, не реагировали на замечания фигуранта дела и мешали ему смотреть телевизор. Он разозлился и выкинул их из окна восьмого этажа.

В результате падения с высоты младшая девочка скончалась на месте, старшая умерла в больнице. На суде мужчина свою вину не признал.