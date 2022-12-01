В Москве умер известный ученый-математик

Известный ученый-математик Василий Сарычев скончался на 92-м году жизни в Москве

В Москве на 92-м году жизни умер известный ученый Василий Сарычев. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина скончался у себя дома на Кунцевской улице. Сарычев был механиком и математиком и являлся лауреатом государственных премий и доктором физико-математических наук. О причинах его смерти неизвестно.

Сарычев занимался изучением динамики космического полета и баллистических крылатых ракет. Его исследования были связаны с теорией пассивной ориентации искусственных спутников Земли и космических аппаратов.

Ученый был удостоен медалями имени Гагарина, Королева и Келдыша и награжден государственными премиями СССР и России.

Ранее в Москве на 92-м году жизни скончался основатель современной российской школы сосудистой хирургии, академик РАН Анатолий Покровский. Ученый скончался после продолжительной болезни.

