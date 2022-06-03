Умер основатель российской сосудистой хирургии Покровский

В Москве умер основоположник российской школы сосудистой хирургии Покровский

В Москве на 92-м году жизни скончался основатель современной российской школы сосудистой хирургии, академик РАН Анатолий Покровский. Об этом сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского, передает ТАСС.

Там уточнили, что Покровский скончался после продолжительной болезни.

«Под его руководством началось становление реконструктивного направления в хирургии сосудов. Одним из первых он начал разрабатывать хирургическое лечение ишемической болезни сердца», — сообщили в исследовательском центре.

Академик является автором 720 научных трудов и 16 монографий. Под его руководством было издано первое в стране издание «Клиническая ангиология», а также защищено 167 диссертаций.

Анатолий Покровский родился 21 ноября 1930 года в Минске. В 1975 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, в 2002— государственной премии России, в 2004 — премии Правительства. За достижения в науке и хирургии академик был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и IV степени.

В сентябре в Москве умер известный ученый-геофизик Александр Соловьев. Он внес вклад в развитие математических методов решения ряда ключевых задач наук о твердой Земле.