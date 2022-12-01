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14:22, 1 декабря 2022Ценности

Стилист назвал россиянкам устаревшие стрижки и их модную замену

Стилист Максим Рокицкий назвал устаревшими прямые челки и стрижку-конус

Фото: Shutterstock

Российский стилист Максим Рокицкий назвал россиянкам устаревшие стрижки и их модную замену. Комментарий эксперта приводит журнал OK!

Так, перестали быть актуальными прямые челки, которые, по словам специалиста, подчеркивают недостатки внешности. Данный вариант он посоветовал заменить на рваную челку или челку-вуаль. В то же время в качестве альтернативы стрижке-конусу, имеющей V-образную форму с удлинением волос в затылочной части, он предложил «волчью стрижку» (объемные у корней волосы с филированными кончиками, которые создают эффект нерасчесанных волос — прим. «Ленты.ру»).

Также вышли из моды длинные волосы одной длины с ровным срезом и каре с удлиненными передними прядями. В первом случае предпочтительнее сделать стрижку слоями, во втором — каре чуть выше плеч с текстурой и арочной рваной челкой, отметил стилист.

В октябре стилист Клейтон Хокинс и основатель бренда по уходу за волосами Hours Haircare Мэрилин Космилло назвали лучшие стрижки на зиму.

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Алина Гостева
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