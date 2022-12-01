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14:45, 1 декабря 2022Бывший СССР

В Узбекистане заявили о независимости внешней политики

В Узбекистане заявили о независимости внешней политики, несмотря на события на Украине

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Внешняя политика Узбекистана является независимой, и события на Украине не оказывают на нее влияния. Об этом сообщил пресс-секретарь президента республики Шерзод Асадов, передает ТАСС.

«Внешнеполитическая повестка Узбекистана определяется, исходя из интересов нашей страны. Она не зависит ни от каких геополитических событий, ни от геополитической конъюнктуры», — заявил он, отвечая на вопрос о возможном расширении отношений республики с Францией и другими государствами Европейского союза (ЕС) на фоне украинского кризиса.

Пресс-секретарь подчеркнул, что никакие страны не влияют на внешнюю политику Узбекистана. По словам Асадова, ЕС является одним из экономических и политических партнеров республики. Он подчеркнул, что поддержка активного взаимодействия в интересах обеих сторон.

Ранее российский президент Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев на встрече в Кремле обсудили создание «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Целью объединения является координация действий при транспортировке российского газа по территориям республик.

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Кристина Есикова
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