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16:19, 1 декабря 202269-я параллель

В российском регионе запустили самую мощную в Арктике ветроэлектростанцию

В Мурманской области запустили Кольскую ВЭС, ставшую самой мощной в Арктике

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Мурманской области запустили Кольскую ветроэлектростанцию (ВЭС), которая стала самой мощной в Арктике. Об этом сообщает энергетическая компания «Энел Россия» на своем сайте.

Разрешение на ввод первой очереди Кольской ВЭС мощностью 170 мегаватт было получено в четверг, 1 декабря, после чего станция сразу начала поставку электроэнергии. Проектная мощность объекта достигает 201 мегаватта.

Строительство электростанции было начато 19 сентября 2019 года при поддержке правительства Мурманской области. Ввод второй, завершающей очереди оставшейся мощности запланирован на 1 квартал 2023 года. «Кольская ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 гигаватт-час в год, что позволит сократить выбросы около 600 000 тонн СО2 (двуокись углерода, — прим. ред. «Ленты.ру») в год. Ветропарк оснащен 57 турбинами, его площадь — 257 гектаров», — рассказали в пресс-службе компании.

Там добавили, что оборудование ВЭС разработано специально для работы при крайне низкой температуре. Ветряные установки оснащены системами, которые помогают заранее выявить риски обледенения и автоматически остановить вращение лопастей.

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Ранее президент Владимир Путин сообщил, что Россия развернула в Арктике крупные экономические проекты, которые касаются энергетики. Он также заявил, что регион ждет более плотное освоение Северного морского пути, а также развитие инфраструктуры МЧС. Кроме того, глава государства подчеркнул, что, с точки зрения экологии, Заполярье является крайне уязвимым регионом, который требует особого внимания.

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Константин Лысяков
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