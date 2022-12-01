Задержание пособников ВСУ в ЛНР попало на видео

В сети появилось видео с задержанием в ЛНР пособников СБУ, передававших данные ВСУ

В сети появилось видео с задержанием в Луганской народной республике (ЛНР) пособников Службы безопасности Украины (СБУ). Запись в четверг, 1 декабря, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы проходят к жилищу фигурантов, осматривают его, заходят внутрь, а затем ставят задержанного лицом к стене. После этого видно изъятые у граждан телефоны.

Ранее стало известно, что Сотрудники органов безопасности Луганской народной республики (ЛНР) при поддержке Росгвардии задержали пособников СБУ. Представители спецслужб обнаружили граждан во время проведения мероприятий по нейтрализации пособников СБУ на взятых под контроль в ходе специальной военной операции (СВО) территориях. Задержанные оказались наводчиками: они передавали данные украинским военнослужащим для нанесения артиллерийских ударов по гражданской и критической инфраструктуре городов ЛНР.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Фигурантам может грозить до 20 лет колонии.