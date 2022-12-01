Пьяный дебошир ударил российского полицейского по лицу

В Воронеже пьяный россиянин ударил участкового полиции по лицу

В Воронеже 41-летний местный житель избил старшего участкового уполномоченного городского отдела полиции № 6 УМВД России. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 25 ноября жильцы дома на улице Ломоносова вызвали правоохранителя. Они рассказали, что в их подъезде находится неизвестный пьяный дебошир. Когда сотрудник МВД приехал и попросил мужчину показать документы, тот ударил его по лицу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Иркутской области безработный попытался зарезать полицейского, ужинавшего в кафе с женой.