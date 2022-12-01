Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:38, 1 декабря 2022Силовые структуры

Пьяный дебошир ударил российского полицейского по лицу

В Воронеже пьяный россиянин ударил участкового полиции по лицу

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Воронеже 41-летний местный житель избил старшего участкового уполномоченного городского отдела полиции № 6 УМВД России. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 25 ноября жильцы дома на улице Ломоносова вызвали правоохранителя. Они рассказали, что в их подъезде находится неизвестный пьяный дебошир. Когда сотрудник МВД приехал и попросил мужчину показать документы, тот ударил его по лицу.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Иркутской области безработный попытался зарезать полицейского, ужинавшего в кафе с женой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Кремль порассуждал об обмене заключенными между Россией и США
В России предложили ограничить налоговый режим для самозанятых
Совбез ООН проведет заседание по Украине до конца года
У птиц зафиксировали обратный процесс эволюции
В НАТО оценили последствия победы Путина на Украине
На Украине заявили о поиске возможностей получения ракет для ПВО
В России захотели изменить условия льготной ипотеки
Блогерша установила виниры и перестала спать по ночам
Пьяный дебошир ударил российского полицейского по лицу
Сборная Бельгии впервые за 24 года пропустит плей-офф чемпионата мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.