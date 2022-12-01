Стало известно о взрывах на предприятиях энергетики Украины

ДТЭК сообщил о взрывах на украинских предприятиях энергетики

На предприятиях энергетики Украины произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую энергетическую компанию ДТЭК.

«Ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь, они доставлены в больницу. Угрозы жизни нет», — сказано в заявлении. Уточняется, что сотрудники энергетики приступили к ликвидации последствий взрывов.

Позднее они смогут оценить степень повреждения оборудования и объектов инфраструктуры. Как сообщает ДТЭК, на предприятиях находятся только критически необходимые работники. Остальные сотрудники работают в удаленном режиме, добавили в компании.

Ранее стало известно о взрыве в Киеве. Украинское издание «Страна.ua» опубликовало фото произошедшего, на котором видно, как над столицей поднимается столб дыма. При этом воздушная тревога в городе была отменена. По некоторой информации, причиной взрыва могли стать плановые работы по разминированию.