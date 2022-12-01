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18:32, 1 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах на предприятиях энергетики Украины

ДТЭК сообщил о взрывах на украинских предприятиях энергетики
СюжетВзрывы в Киеве:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

На предприятиях энергетики Украины произошли взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинскую энергетическую компанию ДТЭК.

«Ранены два энергетика. Им была оперативно оказана необходимая помощь, они доставлены в больницу. Угрозы жизни нет», — сказано в заявлении. Уточняется, что сотрудники энергетики приступили к ликвидации последствий взрывов.

Позднее они смогут оценить степень повреждения оборудования и объектов инфраструктуры. Как сообщает ДТЭК, на предприятиях находятся только критически необходимые работники. Остальные сотрудники работают в удаленном режиме, добавили в компании.

Ранее стало известно о взрыве в Киеве. Украинское издание «Страна.ua» опубликовало фото произошедшего, на котором видно, как над столицей поднимается столб дыма. При этом воздушная тревога в городе была отменена. По некоторой информации, причиной взрыва могли стать плановые работы по разминированию.

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Кристина Есикова
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