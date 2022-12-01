Затравленная за гнилые зубы девушка показала внешность после установки виниров

Затравленная за гнилые зубы блогерша Челси показала внешность после установки виниров

Затравленная за гнилые зубы блогерша Челси с никнеймом @chelsiebaby24 из США показала внешность после установки виниров. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

В начале ролика девушка продемонстрировала, как выглядела до преображения. Так, у нее были неровные покрытые желтым налетом и коричневыми пятнами зубы, некоторые из которых отсутствовали. Затем юзерша предстала перед камерой после посещения стоматолога. В результате оказанной врачом услуги у нее оказалась белоснежная улыбка с зубами правильной формы.

В свою очередь зрители поддержали блогершу в комментариях. «Королева трансформации», «Я буквально плачу! Где сейчас все твои ненавистники?!», «Ты и раньше была прекрасна. Но, боже, какие они [виниры] красивые. Просто сногсшибательно», — заявили пользователи сети.

В ноябре сообщалось, что блогерша Даниэль Эшли оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом испорченных зубов.