Девушка оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом зубов

TikTok-блогерша Даниэль Эшли оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков

Блогерша Даниэль Эшли оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом испорченных зубов. Соответствующими кадрами она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На размещенном видео 30-летняя девушка показала коллаж из фотографий, на которых она, будучи студенткой, демонстрирует ровную улыбку. «Так я выглядела раньше», — объяснила Эшли в описании ролика.

Затем инфлюэнсерша опубликовала кадры, на которых видно, что после снятия брекетов ее зубы приобрели желто-коричневый оттенок. «У меня были трудные времена, страховка закончилась, а я так и не вернулась к своему стоматологу. Сейчас мне 30, и я пытаюсь добиться своего прежнего внешнего вида», — поделилась она.

Опубликованное видео стало вирусным и набрало тысячи просмотров и комментариев за сутки. «Ваши зубы были просто идеальными», «У моего друга была похожая ситуация. Пусть стоматолог сделает вам профессиональную чистку», «Брекеты тебе и не были нужны, у тебя отличные зубы!» — написали подписчики под постом.

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