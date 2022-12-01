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19:51, 1 декабря 2022Силовые структуры

Двоих сотрудников МВД отправили в СИЗО за получение взятки в 100 тысяч рублей

В Пятигорске двоих полицейских арестовали за взятку от мужчин, забравших закладки на улице

Фото: Shutterstock

В Пятигорске двоих полицейский ОБ ППСП ОМВД России по городу заподозрили в коррупции. Об этом в четверг, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 15 марта правоохранители заметили на улице двух мужчин, забравших закладки с наркотиками. Стражи порядка пригрозили им административной ответственностью и потребовали 100 тысяч рублей за непроведение освидетельствования. Граждане согласились и отдали сотрудникам МВД нужную сумму.

По факту произошедшего возбуждено дело по пунктам «а,б» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Сейчас фигурантов арестовали и поместили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Мордовии сотрудники ФСБ и МВД задержали полицейского за мошенничество на 200 тысяч рублей.

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Екатерина Власова
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