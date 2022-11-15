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09:27, 15 ноября 2022Силовые структуры

Сотрудники ФСБ и МВД задержали полицейского за мошенничество на 200 тысяч рублей

В Мордовии сотрудники ФСБ и МВД задержали полицейского за мошенничество на 200 тыс рублей

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия

В Мордовии сотрудники ФСБ и полиции задержали старшего оперуполномоченного управления уголовного розыска МВД по республике по подозрению в мошенничестве. Об этом во вторник, 15 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Суд отправил фигуранта под домашний арест. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

По данным ведомства, в ноябре этого год страж порядка пообещал двоим знакомым помочь им добиться отказа в возбуждении уголовного дела о краже. За свои услуги он потребовал 200 тысяч рублей. Половину суммы ему перевели на карту, а вторую часть передали лично. После этого он был задержан силовиками.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления.

2 ноября сообщалось, что под Краснодаром экс-замначальника отдела полиции осудили на восемь лет за полумиллионную взятку.

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Елизавета Новикова
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