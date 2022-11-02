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18:36, 2 ноября 2022Силовые структуры

Бывшего российского полицейского осудили на восемь лет за коррупцию

Под Краснодаром экс-замначальника отдела полиции осудили на 8 лет за полумиллионную взятку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд приговорил к восьми годам лишения свободы бывшего заместителя начальника следственного отдела полиции ОМВД России по Тимашевскому району за коррупцию. Об этом в среду, 2 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того суд оштрафовал экс-полицейского на 1,2 миллиона рублей и запретил пять лет занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций и функций представителя власти.

По данным ведомства, в 2019 году правоохранитель встретился с фигурантом дела о мошенничестве и предложил ему закрыть расследование за 600 тысяч рублей, но мужчина рассказал обо всем следователям. 19 декабря осужденный попросил подчиненного встретиться с мужчиной и показать ему сообщение с телефона с предложением поместить деньги в определенный автомобиль. Подчиненный встретился с заявителем, показал ему сообщение и тот положил деньги в багажник машины. Вскоре фигуранта задержали сотрудники краевого УФСБ России.

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Екатерина Власова
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