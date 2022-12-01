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14:53, 1 декабря 2022Россия

Российские сенаторы предложили запретить латиницу в рекламе

Сенаторы Ковитиди и Цеков разработали законопроект о запрете латиницы в рекламе

Фото: Shutterstock

Сенаторы от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков разработали законопроект о запрете некириллических букв в рекламе. Соответствующий документ опубликован на сайте Государственной Думы.

Законопроект предлагает для сохранения целостности российского государства запрещается использовать «алфавиты, созданные не на основе кириллицы». Русские буквы, по словам парламентариев, играют «объединяющую роль в социуме».

Законопроект о запрете использования в рекламе латиницы и других алфавитов, созданных не на основе кириллицы, необходимо внести, так как «засилье» иностранных слов принижает и засоряет русский язык, подчеркнул Цеков в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее Госдума отклонила законопроект о едином операторе цифровой рекламы, принятый в первом чтении. Документ предполагал создание структуры, которая будет отвечать за «информационный ресурс размещения информации» и предоставлять к нему доступ.

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Сергей Истомин
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