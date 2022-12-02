Гольфист разозлился на соперника во время игры и откусил ему нос

ABC News: в США мужчина разозлился на игрока в гольф и откусил ему нос

51-летний гольфист-любитель из американского штата Миссисипи, Марк Уэллс, разозлился на соперника и откусил ему нос. Об этом сообщает ABC News.

В течение дня Уэллс и спорил и ругался с другим игроком во время игры в гольф. Вечером они продолжали выяснять отношения на парковке около казино, когда Уэллс набросился на мужчину и откусил ему нос, а затем на машине скрылся с места происшествия.

Позже мужчина сдался полиции. Уэллсу предъявили обвинение в преступном нападении и посадили за решетку. Обвиняемый заплатил 10 процентов от суммы залога в размере 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей) и вышел на свободу в течение часа после заключения в окружную тюрьму. В случае признания Уэллса виновным в преступлении, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Индии полиция арестовала четверых человек за ночное вторжение в дом и нападение на семью. Мотивом преступления стал отказ пострадавшего отдать дочь замуж за одного из преступников.