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09:05, 1 декабря 2022Из жизни

Отказавшегося выдать дочь замуж мужчину и его семью избили друзья жениха

Varta Bharati: несостоявшийся жених отомстил отказавшему ему в свадьбе с дочерью мужчине

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Полиция в индийском городе Аппинангади, штат Карнатака, арестовала четверых человек за нападение. Как сообщает Varta Bharati, мотивом нападения стал отказ индийца отдать дочь замуж за одного из преступников.

Поздним вечером в пятницу, 25 ноября, шесть человек вторглись в дом к семье Беари. Большинство из них были вооружены камнями и палками. Бандиты избивали жертв и выкрикивали угрозы. Когда отец семейства, Усман Беари, вступился за родственников, мужчина по имени Низамуддин ударил его в грудь ножом.

38-летняя жена Усмана по имени Тахира сообщила о произошедшем в полицию. По подозрению в совершении нападения полицейские арестовали четверых человек. Еще двое подозреваемых остаются в розыске. Усмана Беари доставили в больницу. По данным полиции, ранее Низамуддин изъявил желание жениться на дочери Усмана Беари и получил отказ. Несостоявшийся жених разозлился, собрал банду и решил отомстить.

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Алиса Дмитриева
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