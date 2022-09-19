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Мужчина поссорился с женой и ударил ножом невесту и ее отца во время свадьбы

В Канаде мужчина ударил невесту ножом в спину во время свадьбы

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Квебеке, Канада, мужчина напал на невесту и ее отца во время свадьбы и нанес им удары ножом. Об этом сообщает La Ronge Northerner.

Происшествие случилось вечером в субботу, 17 сентября. 27-летний мужчина, который предположительно был одним из гостей свадьбы, поссорился со своей женой. Во время ссоры он неожиданно ушел, а затем вернулся с ножом в руках и направился к супруге.

По пути он напал на невесту и ее отца. Первую он ударил ножом в спину, а второго — в грудь. После нападения мужчина скрылся. Гости свадьбы вызывали полицию и скорую помощь. Через несколько часов поиска нападавшего удалось обнаружить в лесном массиве неподалеку.

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После задержания у мужчины обнаружили ножевое ранение. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Их жизням ничего не угрожает.

Полиция продолжает расследование обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что жених и пять гостей свадьбы загадочным образом погибли после праздника в нигерийском городе Энугу. Местные жители предположили, что участники свадьбы могли отравиться едой или угарным газом от генератора, который перенесли в дом из-за дождя.

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Евгения Черкасова
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