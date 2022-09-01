Жених и несколько гостей свадьбы загадочно погибли в ночь после праздника

Daily Mail: жених и пять гостей свадьбы загадочно погибли в ночь после праздника

Жених и пять гостей свадьбы загадочным образом погибли после праздника в нигерийском городе Энугу. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летний Обинна Дике и его возлюбленная по имени Небечи поженились в пятницу, 26 августа, в присутствии друзей и родственников. После свадебной вечеринки молодожены пригласили гостей остаться на ночь в их доме. На следующее утро несколько соседей пришли к новобрачным, чтобы поздравить. Поскольку дверь долго никто не открывал, они проникли в дом и обнаружили молодоженов и гостей без сознания. Изо рта у пострадавших шла пена. Пострадавших доставили в больницу, где шесть человек, включая жениха, скончались.

Невеста и еще семь гостей в данный момент находятся в клинике. Установить причину смертей пока не удалось. Местные жители предположили, что участники свадьбы могли отравиться едой или угарным газом от генератора, который перенесли в дом из-за дождя. «Они пили и не знали об опасности того, что генератор находится в коридоре, а затем легли спать. Я думаю, угарный газ заполнил всю комнату», — сообщил представитель местных властей.

В полиции сообщили, что расследование продолжается, а для определения точной причины смерти людей будет проведено вскрытие.

Ранее сообщалось, что молодожены из Ирландии рассказали, как их свадьба была испорчена: 130 гостей были вынуждены бороться за три туалета из-за расстройства желудка.

