Родители нашли интимные фотографии учительницы и потребовали ее увольнения

В Шотландии школьники нашли интимные фотографии своей учительницы на OnlyFans

Родители учеников средней школы в пригороде Глазго, Шотландия, потребовали увольнения 33-летней учительницы физики Кирсти Бьюкен после того, как нашли в интернете ее интимные фотографии. Об этом сообщает Daily Record.

Бьюкен публиковала снимки интимного содержания на платформе OnlyFans. Школьники знали об этом и обменивались ее фотографиями между собой. Когда об этом стало известно, учительница удалила свои аккаунты на OnlyFans и в Twitter, а затем, не дожидаясь решения дисциплинарной комиссии, уволилась из школы.

«Существует кодекс поведения, которого должны придерживаться все сотрудники. Учитель, который ищет дополнительный заработок на подобном сайте, позорит свою школу, совет и свою профессию», — заявил представитель городского совета Глазго.

Ранее сообщалось, что в США учительница Саманта Пир сняла видео сексуального характера в собственном классе. Пир преподавала в средней школе, параллельно записывая интимные видео и выкладывая их на платформу OnlyFans.