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07:36, 15 ноября 2022Из жизни

Помешанная на сексе учительница сняла интимное видео в собственном классе

Daily Star: в США уволили учительницу, снявшую интимное видео в собственном классе

Фото: Shutterstock

В США помешанная на сексе учительница Саманта Пир сняла видео сексуального характера в собственном классе. Об этом сообщает Daily Star.

Пир преподавала в средней школе Thunderbolt Middle School в американском штате Аризона, параллельно записывая интимные видео и выкладывая их на платформу OnlyFans. Один из ее роликов, снятый в школьном кабинете, получил такую популярность, что его заметили ученики. После этого руководство школы отправило женщину в административный отпуск. Позже она была вынуждена уволиться.

Бывшая учительница опубликовала извинения на YouTube и объяснила, что начала заниматься съемкой интимных роликов ради дополнительного заработка. Она утверждала, что тратила «бесчисленное множество часов на дополнительные школьные мероприятия», чтобы обеспечить своих детей. «В роликах никогда не присутствовали и не участвовали несовершеннолетние. Я уже расплачиваюсь за содеянное, потеряв свой сертификат преподавателя, а также потеряв работу, которую я любила больше всего», — добавляет она.

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Муж Пир, преподающий в другой районной школе, также участвовал в съемках интимных видео и был отстранен от работы. По словам женщины, это казалось им единственным способом прокормить свою семью. «Но я не считаю, что мое имя должно быть опорочено из-за одной ошибки», — утверждает женщина.

Ранее сообщалось, что в США 35-летнюю учительницу приговорили к 30 годам тюрьмы за повторное совращение подростка. Женщину обязали информировать о криминальном прошлом каждого человека, с которым она будет общаться.

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Алиса Удовик
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